Министерство обороны Украины дало понять, что полученными от Великобритании дальнобойными ракетами Storm Shadow ВСУ намерены бить по военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе.

"Момент, когда понимаешь, что расстояние от линии фронта до боевых кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", – такой подписью в Твиттере сопровождается фото смеющихся президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Британии Риши Сунака.

К слову, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с Сунаком, во время которого поблагодарил британца за передачу Storm Shadow.

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности, которая запускается с самолета. Ее эксплуатируют Британия, Франция и Италия с 2002 года. Дальность ее полета составляет 290 км.

"Страна" рассказывала, что известно о первых дальнобойных ракетах, переданных Украине, а также публиковала карту районов России и Беларуси, куда они могут достать.

В Кремле уже пригрозили "адекватным ответом" на поставку.

"Россия крайне негативно относится к поставкам Великобританией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, нужен адекватный ответ", - заявил Дмитрий Песков.