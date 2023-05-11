Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow. Об этом пишет CNN со ссылкой на несколько высокопоставленных западных чиновников.

Возможную передачу такого типа ракет с дальностью поражения до 300 км, СМИ анонсировали ранее.

"Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины", - пишет издание.

Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России.

В этом контексте издание напоминает, что Крым Великобритания не признает российской территорией.

"Страна" рассказывает, что известно о ракетах Storm Shadow и куда они могут достать.

Это крылатая ракета большой дальности, которая запускается с самолета. Она эксплуатируется Британией, Францией и Италией с 2002 года.

Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Но если Apache несет суббоеприпасы (т.е. кассеты), то Storm Shadow - боеголовку.

Ракета программируется перед запуском, к цели она летит, ориентируясь по картографии местности или с помощью GPS.

Вблизи цели ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование. Последние модификации ракеты позволяют корректировать ее на подлете.

Впервые Storm Shadow применили в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Затем они запускались с британских и французских самолетов в Ливии и Сирии. Также ракеты были использованы Саудовской Аравией в конфликте в Йемене.

Существуют модификации ракеты как с дальностью полета в 290 км (такие Франция производила для ОАЭ), так и с дальностью свыше 560 км на малой высоте.

Украина, судя по всему, получила модификацию на 290 километров (что ранее анонсировалось Великобританией).

Этой дальности хватит, чтоб от линии фронта добить до Крыма, включая базу Черноморского флота РФ в Севастополе и Крымский мост.

Данные ракеты добивают от линии фронта до южного берега Крыма и Керченского моста. То есть ими можно бить по всей территории полуострова.

В теории они могут поражать цели в Краснодарском крае (хотя на Западе пишут, что по территории РФ удары наноситься не будут), а также на всю глубину захваченных РФ территорий Донбасса, включая Мариуполь.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.