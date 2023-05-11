Ракеты большой дальности Storm Shadow уже прибыли в Украину.

После того, как об этом написал телеканал CNN, об этом сообщили и в Sky News.

"Некоторые ракеты большой дальности уже переданы Украине, некоторые - еще в пути", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Тем временем, министр обороны Британии Бен Уоллес не стал отвечать на вопрос, есть ли ограничения в использования Украиной ракет большой дальности.

CNN ранее сообщал, что Киев якобы пообещал использовать их только по целям "на суверенной территории Украины". То есть - не бить по территории России в границах 1991 года.

Также он отказался раскрывать детально характеристики данных ракет (напомним, дальность этих ракет может быть как 290 км, так и более 560, в зависимости от характеристик).

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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