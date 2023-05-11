Минобороны РФ впервые прокомментировало заявления Украины о том, что американская система ПВО Patriot сбила российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая. Правда, комментарий был дан неофициально.

Его приводит ТАСС

Источник агентства в минобороны РФ опроверг сбитие ракеты и утверждает, что "скорость "Кинжала" превышает предельные боевые режимы поставленных Киеву комплексов Patriot".

Также источник заявил, что "регулярные сообщения Киева якобы о перехвате российских ракет направлены на оправдание перерасхода боекомплекта западных ПВО. Число заявлений Киева о перехвате ракет РФ в несколько раз превышают число их реальных пусков".

Официального комментария минобороны РФ о сбитом "Кинжале" пока нет.

Напомним, о сбитии во время ночной атаки "Кинжала" сообщило издание Defense Express 5 мая. В СМИ появились фото обломков ракеты.

В Воздушных силах ВСУ сразу заявили, что информацию подтвердить не могут, а позже опровергли. Но в субботу командование ВС ВСУ все же подтвердило, что гиперзвуковой "Кинжал" был сбит.

9 мая Пентагон подтвердил, что Украина использовала американский ЗРК Patriot, чтобы сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал".