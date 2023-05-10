В США подтвердили, что Украина использовала амерериканский ЗРК "Patriot", чтобы сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал США Пэт Райдер.

"Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot", - сказал Райдер.

Ранее источник CNN заявил, что в США считают в высокой степени достоверным заявление Украины об использовании американской системы ПВО Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Более того, считают это важным событием.

Ракета была сбита в ночь на 4 мая над Киевом.

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