Депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий, который представляет в нижней палате Ростовскую область и "ЛНР", получил легкое ранение при обстреле Луганска.

Закрадываются подозрения, что он сымитировал ранение. Такой вывод можно сделать из двух видео, появившихся в соцсетях: на одном здоровый депутат комментирует обстрел Луганска на фоне последствий взрыва, на другом он с кровью на лице выходит из развалин.

Некоторые российские телеграм-каналы пишут, что депутат ранение не имитировал - когда он подошел к разрушенному зданию, на него обрушился кусок стены.

Также сообщается, что при атаке на Луганск пострадали шестеро детей. Как объявил "глава ЛНР" Леонид Пасечник, четверым пострадавшим несовершеннолетним помощь оказана на месте, еще двое подростков с ранениями средней степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее мы писали, что в Луганске прогремели два взрыва. Один прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

Как мы сообщали, по городу могли ударить дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow.

"Власти ЛНР" утверждают, что при обстреле Луганска ВСУ, предположительно, применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром".