В офисе общественной организации "Запорожье" взорвался трофейный боеприпас.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

При взрыве был травмирован местный активист и волонтер Виталий Беседин. У него осколочное поражение тела, в том числе перелом левой конечности, потеря крови. В настоящее время он находится на сложной операции.

Сегодня мы сообщали, что в Запорожье мужчина пошел в магазин, прихватив с собой боевые гранаты. Полицейским при задержании он заявил, что просто с гулял с боеприпасами.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.