В воскресенье, 26 февраля, в селе Здвижевка Бучанского района Киевской области произошел взрыв газа в частном доме. Один человек ранен.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киевской области в Telegram-канале.

"По прибытию установлено, что в частном одноэтажном доме произошел взрыв природного газа без дальнейшего горения", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщили, что в результате взрыва травмирован один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу.

Ранее мы писали, что в селе Нерубайское Одесской области произошел пожар в жилом доме. В результате в больнице с ожогами оказались два человека. В ГСЧС заявили, что возможная причина пожара – аварийный режим работы генератора.

Также мы сообщали, что в Кодыме Одесской области в многоквартирном доме произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва один человек погиб.

Кроме того, мы рассказали, что в Киевской области прозвучало два взрыва. В квартире многоэтажного жилого дома в Броварах взорвался туристический газовый баллон, а в магазине Софиевской Борщаговки взорвался аккумулятор.