В Соломенском районе Киева загорелось складское помещение.

Об этом сообщил в субботу, 18 февраля, мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, на место выехали экстренные службы.

Причины пожара не уточняются.

Кроме того, местные Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара. На кадрах можно заметить сильное возгорание и большие клубы дыма.

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