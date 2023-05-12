В Запорожье мужчина пошел в магазин, прихватив с собой боевые гранаты. Полицейским при задержании он заявил, что просто с гулял с боеприпасами.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Инцидент произошел в Хортицком районе. На мужчину в полицию заявила местная жительница. На место выехали оперативники.

"Хожу с ними, гуляю, а что?", - заявил им мужчина.

На это коп замечает - "вы, наверное, их демонстрировали?". Мужчина отвечает отрицательно.

У него изъяли две гранаты Ф-1 и запалы к ним. Мужчина рассказал полицейским, что опасные предметы нашел неделю назад на одном из пляжей Хортицкого района и забрал себе.

Возбуждено уголовное дело, 36-летнему жителю Запорожья грозит до семи лет заключения.

Напомним, на днях сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина убил своего отца гранатой после ссоры. 40-летний местный житель устроил ссору с родным братом и отцом. В ходе конфликта мужчина с целью убийства родственников взял боевую гранату и выдернул кольцо с чекой, после чего бросил ее в сторону брата.

Также мы писали, что на киевской Троещине в квартире взорвалась граната из-за неосторожного обращения.

Кроме того, сообщалось, что в Николаеве мужчина в камуфляже бросил гранату в людей за то, что они не дали ему двух гривен.