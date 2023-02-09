В Дарницком районе Киева прозвучал взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы едут на место.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Причины взрыва выясняются, добавил он.

Позже в городской военной администрации заявили, что, предварительно, в Дарницком районе Киева взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие, один человек погиб.

Также в в КГВА сообщили, что троих людям удалось достать из-под завалов. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В местных пабликах опубликовали кадры последствий взрыва.

Ранее мы сообщали, как под Одессой в многоквартирном доме взорвался баллон с газом. Один человек погиб. Специалисты ГСЧС спасли двух человек, еще двоих эвакуировали в безопасное место (из них один ребенок).

Также писали, что недавно в Киевской области произошло два взрыва из-за газового баллона и аккумулятора.

В квартире многоэтажного жилого дома в Броварах взорвался туристический газовый баллон, а в магазине Софиевской Борщаговки взорвался аккумулятор.

Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

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