В Киеве сильное загрязнение воздуха. Столица 9 февраля поднялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой.

Об этом свидетельствует рейтинг компании IQAir.

Сервисы по мониторингу показывают, что в столице в 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц.

Основной источник этих частиц, как правило - двигатели внутреннего сгорания.

Напомним, Киев 5 сентября стремительно поднялся с четвертого на первое место по уровню загрязнения воздуха из-за горящих торфянников на севере и востоке от столицы. Ранее Киев регулярно попадал в десятку самых грязных городов мира по качеству воздуха.

Также мы сообщали, что международное агентство Resononce признало Киев "почетным лучшим городом мира" вне основного рейтинга. В описании Киева говорится, что историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Как и вся Украина, это место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.