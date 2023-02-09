В Киевской области целые сутки не будут отключать свет. Ограничения будут только в трех районах
Почти во всей Киевской области завтра, 10 февраля, целые сутки не будут отключать свет для замера уровня потребления электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК.
Ограничения все же будут частично действовать в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах, поскольку туда сейчас невозможно поставлять электроэнергию в полном объеме.
Напомним, что сегодня свет не отключают в Херсонской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также постепенно увеличивается подача электричества в Одессу.
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