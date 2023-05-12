В городской военной администрации Константиновки рассказали подробности сегодняшего обстрела города.

Глава ГВА Алексей Рослов сообщил, что обстрел длился почти час - с 13:40 до 14:35, известно об одной женщине, которая получила ранения.

У мест прилётов работают спасатели, Нацполиция, коммунальщики и военная администрация.

Кроме того, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале показал фото разрушений в Константиновке после сегодняшнего обстрела.

Ранее мы писали, что недавно ночью Константиновку атаковали дронами-камикадзе, один человек получил ранения.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.