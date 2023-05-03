Сегодня ночью россияне ударили по Константиновке Донецкой области дронами-камикадзе. Кроме того, город подвергся артобстрелу днем. Один человек получил ранения, повреждены два инфраструктурных объекта, пять многоэтажек и семь частных домов.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Также на Волновахском направлении под градами была Новоукраинка, поврежден один дом.

"На Донецком направлении враг дважды обстрелял Кураховскую общину - 1 человек ранен в Ганновке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинского общества.

На Горловском направлении поврежден инфраструктурный объект в Северном Торецком обществе. В течение суток происходили обстрелы сел Соледарской общины", - сообщил Кириленко.

Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донбасса.

Напомним, сегодня из 26 запущенных по Украине дронов-камикадзе, во время ночной атаки РФ, 21 был сбит.

Также сообщалось, что три "Шахида" атаковали нефтебазу в Кропивницком. Обошлось без жертв.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.