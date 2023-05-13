Число пострадавших в результате ночной атаки по Хмельницкому выросло до 30 человек. Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.

Об этом заявил в субботу, 13 мая, мэр города Александр Симчишин в эфире телемарафона.

"Степень ранений небольшая, преимущественно резаные раны от осколков стекла и ударные от падения дверей, потолков и прочего. Жизни людей ничего не угрожает", - сообщил мэр.

Напомним, ночью Украина подверглась атаке дронов. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала система ПВО.

По Украине был 21 пуск "Шахидов", силы ПВО уничтожили 17 из них.

В Хмельницкой области был зафиксирован прилет дрона-камикадзе по объекту критической инфраструктуры. Мощными взрывными волнами нанесены повреждения гражданским объектам.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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