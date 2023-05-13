В ночь на 13 мая на Украину была очередная атака дронов-камикадзе со стороны РФ.

В Хмельницкой области были прилёты - жители слышали взрывы. В самом Хмельницком от взрывов в домах вылетали окна.

Позже в Хмельницкой областной военной администрации заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры, который находится за пределами городов.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявлял, что взрывы будут слышны и после отбоя воздушной тревоги.

"Друзья, звуки взрывов еще не могут быть слышны какое-то время", - заявил мэр, комментируя попадания в объект критической инфраструктуры.

По уточненным данным Симчишина, прилет был в объект на территории одной из общин Хмельницкого района. Пожар там продолжается.

От взрывной волны в Хмельницком повреждены учебные, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома, сообщил мэр города Симчишин. В самом городе, по его данным, прилётов не было.

По его словам, есть пострадавшие и раненые, их количество уточняется.

Видео прилёта в Хмельницком районе публикуют местные паблики.

Количество пострадавших в Хмельницком увеличилось до пяти, сообщили городские власти.

Местные телеграм-каналы публикуют видео последствий удара - в Хмельницком от взрывной волны после прилета пострадали жилые дома.

Также сообщается о двух прилётах в Николаеве. Там прилеты повредили промышленное предприятие, судя по заявлению мэра города Александра Сенкевича. На месте прилетов бушует пожар.

"Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах", - добавил градоначальник.

На данный момент известно о трех пострадавших.

Фото последствий ударов по Николаеву публикует ГСЧС: на кадрах видно разрушенное здание предприятия, а также пострадавший от взрывной волны жилой дом.

Кроме того, в Киевской области работало ПВО.

Также атака "Шахидов" этой ночью была на Киев, сообщили в городской военной администрации. Все они были сбиты.

"В столице разрушений и травмированных не зафиксировано", - заявил глава КГВА Сергей Попко. Он уточнил, что это шестая воздушная атака на столицу с начала мая.

Информация о взрывах во Львовской области не подтвердилась. По данным областной военной администрации, звуки взрывов, которые слышали в области - это работа ПВО в соседних регионах.

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