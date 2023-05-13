В результате удара дроном по объекту критической инфраструктуры Хмельницкой области пострадал 21 человек. Ранее сообщалось об 11 травмированных.

Об этом сообщил и. о. главы ОВА Сергей Тюрин в тг-канале обладминистрации.

"В населенных пунктах, которые находятся вблизи эпицентра удара, мощными взрывными волнами нанесены повреждения гражданским объектам: выбиты окна, двери, повреждены крыши. В частности, повреждены учебные, медицинские и культурные заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома", – сообщил он.

Напомним, в ночь на 13 мая на Украину была очередная атака дронов-камикадзе со стороны РФ. В Хмельницкой области были прилёты. В самом Хмельницком от взрывов в домах вылетали окна.

Также во время ночной атаки в Киевской области обломками дрона повреждены частный дом и хозпостройка.

В Николаеве в результате обстрела поврежден хлебозавод.

Всего ночью россияне выпустили по Украине 21 беспилотник, 17 из них уничтожили.

Тем временем днем в субботу россияне ударили по Гуляйполю и Чернобаевке. Есть раненые.

Кроме того, россияне нанесли ракетные удары по Краматорску. Повреждены многоэтажка, 45 частных домов, АЗС, дороги.