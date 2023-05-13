В Хмельницкой области в два раза увеличилось число пострадавших в результате ночной атаки
В результате удара дроном по объекту критической инфраструктуры Хмельницкой области пострадал 21 человек. Ранее сообщалось об 11 травмированных.
Об этом сообщил и. о. главы ОВА Сергей Тюрин в тг-канале обладминистрации.
"В населенных пунктах, которые находятся вблизи эпицентра удара, мощными взрывными волнами нанесены повреждения гражданским объектам: выбиты окна, двери, повреждены крыши. В частности, повреждены учебные, медицинские и культурные заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома", – сообщил он.
Напомним, в ночь на 13 мая на Украину была очередная атака дронов-камикадзе со стороны РФ. В Хмельницкой области были прилёты. В самом Хмельницком от взрывов в домах вылетали окна.
Также во время ночной атаки в Киевской области обломками дрона повреждены частный дом и хозпостройка.
В Николаеве в результате обстрела поврежден хлебозавод.
Всего ночью россияне выпустили по Украине 21 беспилотник, 17 из них уничтожили.
Тем временем днем в субботу россияне ударили по Гуляйполю и Чернобаевке. Есть раненые.
Кроме того, россияне нанесли ракетные удары по Краматорску. Повреждены многоэтажка, 45 частных домов, АЗС, дороги.