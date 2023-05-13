В субботу, 13 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Украинские военные отбили за сутки около 50 атак россиян.

Сводка обнародована в Фейсбуке командования.

Главное из нее:

Отбито 47 атак на направлениях: на Купянском – в направлении Масютовки, Бахмутском – в Бахмуте и в направлении, Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ступочек, Авдеевском – в районе Авдеевки и Водяного, Марьинском – в районе Марьинки.

На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

Армия РФ нанесла семь ракетных (в том числе по Краматорску, Дружковке и Запорожью) и 49 авиаударов, совершила 81 обстрел из РСЗО.

Авиация ВСУ нанесла 17 ударов. ПВО сбила 22 российских БПЛА разных типов.

Напомним, ночью Украина подверглась очередной атаке дронов. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

В Хмельницкой области в результате ночной атаки пострадали 11 человек.

В Николаеве в результате обстрела поврежден хлебозавод.

Также ночью россияне обстреляли Харьковскую область. Повреждены здания фермы, погиб 30-летний работник.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

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