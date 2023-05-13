В результате ударов дронами-камикадзе в Хмельницкой области уже 11 пострадавших. Сначала было известно о пяти пострадавших, однако позже их количество возросло.

Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин в эфире телемарафона.

"Имеем на сейчас уже 11 раненых. Один человек госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает. Степень ранений других - это порезы стеклом, они будут лечиться амбулаторно... это количество может увеличиваться, потому что каждые полчаса-час люди обращаются в травматологический пункт нашей городской больницы", - сказал он.

Симчишин добавил, что на критическом объекте, в который попали россияне, спасатели тушат пожар. Он продлится еще несколько часов.

Также он сообщил, что взрывные волны нанесли серьезный ущерб инфраструктуре.

Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что все четыре дрона, которые ВСУ не смогли сбить, нанесли удар по Хмельницкой области.

Напомним, ночью Украина подверглась атаке дронов. Очередная ночная атака дронами. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

По Украине был 21 пуск "Шахидов", силы ПВО уничтожили 17 из них.

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