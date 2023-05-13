Из-за ночных обстрелов Хмельницкой области ограничено железнодорожное движение в регионе, часть поездов будет вынуждена следовать по объездному пути.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в своем телеграм-канале.

По обновленной информации, на данный момент задерживаются рейсы:

№119 Запорожье - Львов (время задержки +5 часов);

№85 Запорожье - Львов (+5 часов);

№139 Киев - Кам.-Подольский (+8:40 часов);

№38/36 Ужгород, Перемышль - Одесса (+12 часов);

№770 Тернополь - Киев (+6 часов);

№716 Перемышль - Киев (+7 часов).

Также "Укрзализныця" публикует способы, как добраться из Киева на запад Украины на "шаттлах" - специальных поездах (движение многих скорых поездов туда сейчас невозможно из-за прилета под Хмельницким).

По данным на 10:36, для пассажиров из Хмельницкого, которые следуют во львовском направлении, запустили автобусное движение между Хмельницким и Черным островом.

Также запущены дополнительные железнодорожные "шаттлы" с Черного острова в Тернополь:

12:15 (прибытие в Тернополь в 14:30),

14:00 (прибытие в Тернополь в 15:40),

18:00 (прибытие в Тернополь в 19:40).

В обратном направлении можно уехать следующим образом:

поездом №6042. В Красном он в 10:12, в Тернополе - в 12:05, Подволочиске - в 13:00, Черном острове - в 13:50.

поездом №6045. Во Львове он в 14:10, Красном - в 15:10, Тернополе - в 16:20, Подволочиске - в 17:00, Черном острове - в 17:50.

Информацию о задержках поездов, следующих по измененному маршруту, можно отслеживать здесь.

Напомним, этой ночью в Хмельницкой области были прилёты - жители слышали взрывы. По уточненным данным мэра Симчишина, прилет был в объект на территории одной из общин Хмельницкого района. Пожар там продолжается. От взрывной волны в Хмельницком повреждены учебные, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Есть пострадавшие и раненые.

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