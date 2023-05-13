В ночь на 13 мая по Украине был 21 пуск "Шахидов", силы ПВО уничтожили 17 из них.

Об этом сообщает Воздушное командование Украины.

"К сожалению, есть попадание вражеских беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области", - заявили военные.

Напомним, ночью Украина подверглась атаке дронов. Очередная ночная атака дронами. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

Также сообщалось, что в "Укрзализныце" заявили о задержке пяти поездов из-за обстрелов Хмельницкой области.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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