Украинская противовоздушная оборона (ПВО) уже больше двух месяцев сбивает абсолютно все цели над Киевом.

Об этом заявляет Минобороны в Твиттер-аккаунте.

"Стражи киевского неба безотказно работают уже более двух месяцев - ни одна ракета или беспилотник не достигли цели", - говорится в сообщении.

Напомним, Washington Post сообщала, что украинские силы ПВО в первые месяцы войны сбивали менее 50% ракет, а сейчас эта цифра приближается к 90% по Украине и 100% по Киеву.

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