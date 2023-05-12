Украинская ПВО более двух месяцев сбивает все цели над Киевом - Минобороны
Украинская противовоздушная оборона (ПВО) уже больше двух месяцев сбивает абсолютно все цели над Киевом.
Об этом заявляет Минобороны в Твиттер-аккаунте.
"Стражи киевского неба безотказно работают уже более двух месяцев - ни одна ракета или беспилотник не достигли цели", - говорится в сообщении.
Напомним, Washington Post сообщала, что украинские силы ПВО в первые месяцы войны сбивали менее 50% ракет, а сейчас эта цифра приближается к 90% по Украине и 100% по Киеву.
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