В результате ночного обстрела Николаева поврежден местный хлебозавод.

Видео разрушенного предприятия и комментарий его руководителя опубликовал мэр города Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.

"Уважаемые партнеры, дорогие потребители, к сожалению, вы сегодня из СМИ услышали про то трагическое событие, которое произошла на предприятии. Но все люди живы и на предприятии, надеемся, с организованной работой и поддержкой областной военной администрации, работниками мэрии, "Облэнерго" и "Облгаза" у нас будет свет, газоснабжение и мы будем поставлять в дальнейшем хлебобулочные изделия по всем торговым точкам. Всю информацию в дальнейшем мы будем сообщать в более оперативной форме, заказывайте на завтра хлеб", - заявила руководитель хлебозавода Алена Ракова.

Позже мэр Николаева сообщил, что "на предприятии уже возобновили электроснабжение, работают газовики".

Напомним, этой ночью Украина подверглась атаке дронов. Очередная ночная атака дронами. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

Как сообщалось, в Хмельницкой области пострадали 11 человек.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.