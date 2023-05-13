За прошедшие сутки российская армия обстреляла населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены здания фермы, погиб 30-летний работник. Также поврежден частный жилой дом.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

В селе Ольховатка Купянского района в результате вражеского обстрела из миномета повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

Вблизи пгт Борово Изюмского района враг нанес ракетный удар системой С-300. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта, произошел лесной пожар.

Кроме того, продолжаются работы по разминированию в Харьковской области. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7 гектаров территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.

Также, по данным Синегубова, на линии столкновения россияне пытались пойти в наступление в районе села Масютовка, но в результате отступили с потерями.

Напомним, ночью была очередная ночная атака дронами. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.