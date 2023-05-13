В Киевской области в результате падения обломков дрона в ночь с 12 на 13 мая поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Повреждения незначительные – забор, фасад, окна здания.

Об этом сообщил губернатор Киевской области Руслан Кравченко.

"Прошедшая ночь снова была беспокойной. Российские оккупанты в очередной раз атаковали область БПЛА. Ночная тревога продолжалась более двух часов. Активно работала ПВО. Попаданий не зафиксировано. К счастью, пострадавших тоже нет. В результате падения обломков в одной из общин был поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Повреждения незначительные – забор, фасад, окна здания", - заявил Кравченко.

Над Киевом, как заявлялось, обломки после ночной дрон-атаки не падали.

Напомним, в ночь на 13 мая по Украине был 21 пуск "Шахидов", силы ПВО уничтожили 17 из них.

Также мы писали, что этой ночью прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

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