Россияне ночью обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате повреждены один многоквартирный и 45 частных домов, АЗС, объекты здравоохранения, троллейбусные линии, дорожное полотно и теплотрасса.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Фейсбуке.

По его словам, раненых и погибших нет.

Напомним, на днях россияне обстреляли Донецкую область. Под удар попала Краматорская громада - район школы в Краматорске и жилищный сектор в Ясногорке (поселок под городом).

Также ночью россияне атаковали Украину дронами. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

Подробно о том, что произошло за сутки на фронте, рассказал Генштаб ВСУ в новой сводке.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.