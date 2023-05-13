Последствия ракетных ударов по Краматорску. Фото: Facebook

Россияне ночью обстреляли Краматорск Донецкой области. В результате повреждены один многоквартирный и 45 частных домов, АЗС, объекты здравоохранения, троллейбусные линии, дорожное полотно и теплотрасса.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Фейсбуке.

По его словам, раненых и погибших нет.

Краматорск ночью подвергся вражескому обстрелу

Последствия вражеских ударов по Краматорску

Последствия вражеских ударов по Краматорску

Последствия обстрела Краматорска Донецкой области

Напомним, на днях россияне обстреляли Донецкую область. Под удар попала Краматорская громада - район школы в Краматорске и жилищный сектор в Ясногорке (поселок под городом).

Также ночью россияне атаковали Украину дронами. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

Подробно о том, что произошло за сутки на фронте, рассказал Генштаб ВСУ в новой сводке.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.

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