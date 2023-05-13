Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Запад готов к переговорам с РФ и ему по большому счету все равно, какую территорию по итогам войны будет контролировать Украина. Арестович со ссылкой на западных экспертов заявляет, что цели войны для США расходятся с украинскими.

Об этом он заявил в интервью Василию Голованову.

"Общая мысль такая: хватит давать Украине определять цели войны. Мы ее спонсируем, она жива, только потому что мы ей платим, и наши цели решительно расходятся с украинскими все больше и больше. Поэтому давайте мы будем давить на них, чтобы они выполняли то, что нужно", - описывает экс-советник ОП мнение американцев.

По его мнению, в США не верят в способность Украины освободить всю свою территорию, поскольку "Россия могучая, она не сдастся". Поэтому "где-то после контрнаступления будем затормаживать, замораживать и сажать за стол переговоров".

Он считает, что на Западе готовы останавливать войну и договариваться с Россией в том числе за счет украинских территорий: "Им плевать, чьи Донбасс и Крым глубоко. Они решают другие проблемы для себя... Сколько квадратных километров территории будет у нас их мало волнует. Их волнует безопасность и стабильность в Европе".

Обеспечить эту стабильность Запад, по словам Арестовича, намерен путем создания "нового контура архитектуры безопасности в Европе".

"Только тогда Россия примет поражение, в кавычках или без кавычек, от Украины. Когда Путин сможет объяснить русскому народу, что мы не Украине проиграли, мы наоборот вместе с Западом придавили этих нацистов, которые провоцировали европейскую войну, и мы были вынуждены вмешаться. А с Западом мы договорились на паритетных основах, они нас уважают, это победа или почти победа, мы им доказали, что нас не сломить. Вот в таком варианте они смогут это сделать", - заявил бывший советник Банковой в интервью журналисту Василию Голованову.

Ранее Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщал, что существуют опасения по поводу того, что неудачное контрнаступление может поставить под вопрос оказание Западом дальнейшей военной помощи. В этом случае союзники Украины также могут начать интенсивнее подталкивать ее к мирным переговорам с Россией.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.