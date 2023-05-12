В Бюджетном управлении Конгресса США заявили о "значительном риске дефолта" Соединенных Штатов к 15 июня.

Об этом сообщает CNN.

"На протяжении мая будет оставаться неопределенность в том, насколько казначейство сможет финансировать текущие обязательства правительства, даже если доступные средства закончатся только в начале июня", - отметили законодатели в своем отчете.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти США даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать помощь Киеву до конца финансового года за счет уже выделенных администрации средств.

Напомним, на днях министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отсутствие мер по потолку государственного долга может спровоцировать "конституционный кризис" с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок. Правительство сможет оплачивать счета без увеличения лимита госдолга только до начала июня, а после этого велика вероятность дефолта.

Ранее мы писали, что Палата представителей США одобрила повышение потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов при условии резкого сокращения бюджетных расходов. Однако президент США Джо Байден заявил, что наложит вето на законопроект республиканцев, так как он выступает за повышение лимита госдолга без дополнительных условий.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы в Конгрессе должны добиваться дефолта по госдолгу США, если администрация Джо Байдена не примет их предложения по бюджету.