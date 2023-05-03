В США снова подняли базовую ставку Федеральной резервной системы.

Об этом пишет Forbes.

По данным журнала, ФРС США повысила ее в десятый раз подряд - теперь она находится в диапазоне 5-5,25% годовых. Это самый высокий уровень с 2007 года.

Накануне заседания глава ФРС Джером Пауэлл оказался под политическим давлением: демократы призвали его воздержаться от дальнейшего ужесточения политики из-за риска рецессии, сообщает издание.

Повышение ставки ФРС направлено на укрепление доллара, в том числе по отношению к гривне.

Напомним, в конце прошлого года руководство Федеральной резервной системы заявляло, что не намерено снижать учетную ставку в 2023 году.

Ранее мы писали, что в середине марта международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой рейтинг всей банковской системы США со стабильного до негативного. Moody's ожидает, что давление на денежно-кредитную политику США продолжится, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС.

После этого глава Минфина США Джанет Йеллен срочно собрала закрытое совещание совета по надзору за финансовой стабильностью страны.