Доллар в Украине вырастет. ФРС США в десятый раз подряд повысила базовую ставку
В США снова подняли базовую ставку Федеральной резервной системы.
Об этом пишет Forbes.
По данным журнала, ФРС США повысила ее в десятый раз подряд - теперь она находится в диапазоне 5-5,25% годовых. Это самый высокий уровень с 2007 года.
Накануне заседания глава ФРС Джером Пауэлл оказался под политическим давлением: демократы призвали его воздержаться от дальнейшего ужесточения политики из-за риска рецессии, сообщает издание.
Повышение ставки ФРС направлено на укрепление доллара, в том числе по отношению к гривне.
Напомним, в конце прошлого года руководство Федеральной резервной системы заявляло, что не намерено снижать учетную ставку в 2023 году.
Ранее мы писали, что в середине марта международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой рейтинг всей банковской системы США со стабильного до негативного. Moody's ожидает, что давление на денежно-кредитную политику США продолжится, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС.
После этого глава Минфина США Джанет Йеллен срочно собрала закрытое совещание совета по надзору за финансовой стабильностью страны.