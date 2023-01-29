Возможный дефолт в США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе.

Об этом предупредила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Axios.

"Это будет разрушительно, это катастрофа", - ответила она на вопрос о последствиях дефолта в Соединенных Штатах Америки.

Йеллен заявила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать, и что вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с "растущей по спирали рецессией" заодно с финансовым кризисом.



"Расходы государства должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям", - добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга.

Йеллен считает, что вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за "психологических последствий", которые "могут еще сильнее влиять на расходы и усиливать рецессию".

Глава Минфина США президент США Джо Байден и руководство конгресса ответственны за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга.

Ранее в США призвали принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефолта по госдолгу.

Напомним, в октябре прошлого года государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов.