В субботу, 13 мая, российская армия обстреляла Гуляйполе Запорожской области. В результате ударов ранен мужчина.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, было около 15 прилетов по центру города.

Также советник Андрея Ермака Дарья Заривная сообщила об ударе по Чернобаевке Херсонской области: здесь пострадало двое.

На Чернобаевку, по предварительной информации, сбросили взрывчатку с дрона. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель пресс-офиса ОВА Александр Толоконников.

По его словам, двое мужчин - 67 и 63 лет - получили легкие ранения.

Ранее мы писали, ночью Украина подверглась атаке дронов. Очередная ночная атака дронами. Прилеты были в Хмельницкой области и в Николаеве, на Киевщине работала ПВО.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.