Глава Офиса президента Андрей Ермак публикует фото последствий нового ракетного удара по Тернополю.

Соответствующие фото обнародованы в его телеграм-канале.

Сообщает о двух пострадавших. На кадрах видны поврежденные частные дома.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар. Губернатор Владимир Труш заявил о прилете крылатых ракет в Тернополе. Есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовых автомобилей.

Вчера вечером в Тернополе на фоне воздушной тревоги также прогремели взрывы.

Как сообщалось, ночью силы ПВО уничтожили 25 дронов и три крылатые ракеты.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

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