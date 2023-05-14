В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили детали очередной атаки на Украину, которая произошла в ночь на 14 мая.

Об этом Воздушное командование сообщило в Фейсбуке.

По данным его военных, россияне атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Шахид" и ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. А также крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, которые запускались с бомбардировщиков Ту-95МС.

Сколько всего ракет было запущено - не сообщается. При этом уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотников.

Отметим, что среди уничтоженных перечислены только авиаракеты Х-101/Х-555/Х-55. "Калибров", которые также наносили удар, в списке нет.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар. Прилет крылатых ракет был в Тернополе: есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. В Киевской военной администрации рано утром заявили об атаке крылатыми ракетами со стороны Каспия, но в пространство столицы они не входили. В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.

Также мы сообщали, что в ночь на 13 мая на Украину была очередная атака дронов-камикадзе со стороны РФ.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала конфликт Пригожина с минобороны РФ.