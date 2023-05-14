В воскресенье, 14 мая, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

На фронте вчера было около 57 боестолкновений (Генштаб на этот раз не пишет только об атаках противника). Под Купянском противник пытался наступать у Масютовки, Новоселовского и восточных окраин Стельмаховки. Идут тяжёлые бои за Бахмут, в его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. К западу от Донецка противник атаковал Марьинку. За прошедшие сутки Украина сбила 18 из 23-х запущенных Россией ударных беспилотников. От прилетов оставшихся пяти повреждено более 50 зданий - многоэтажек, частных домов, культурных объектов и больниц.

Также командование заявило, что вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала конфликт Пригожина с минобороны РФ.