В апреле минобороны РФ завербовало на войну до 10 тысяч заключенных. С лета прошлого года заключенные были основным источником для пополнения у "Вагнера", но теперь, вероятно, ЧВК утратила доступ к пенитенциарной системе РФ в феврале 2023 года на фоне обострения отношений Пригожина и минобороны РФ.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

"Кампания минобороны по вербовке военнопленных является частью более широких и интенсивных усилий российских вооруженных сил по увеличению своей численности, в попытке избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российской общественности", - говорится в отчете.

Ранее британская разведка писала, что ЧВК "Вагнер" потеряла на войне в Украине половину заключенных и не может набрать новых.

Тем временем в США не видят признаков ухода "вагнеровцев" из Бахмута, о чем ранее объявлял куратор "Вагнера" Евгений Пригожин.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.