Главное управление ГСЧС опубликовало фото последствий ночных прилетов по Тернополю.

Губернатор Владимир Труш в своем телеграм-канале сообщил, что пожар в результате обстрела тушили всю ночь.

К работам были привлечены 18 единиц техники и более 80 человек личного состава.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар. Прилет крылатых ракет был в Тернополе: есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак публиковал фото последствий нового ракетного удара по Тернополю. Он сообщил о двух пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

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