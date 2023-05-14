В воскресенье, 14 мая, россияне обстреляли населенные пункты Сумской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

В Хотинской громаде ночью был минометный обстрел, в результате повреждена линия электропередач. Без пострадавших.

В Зноб-Новгородской громаде был обстрел из ствольной артиллерии поселка городского типа Зноб-Новгородское. Обстрелом повреждено здание Центра предоставления административных услуг. Также обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар. Прилет крылатых ракет был в Тернополе: есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. В Киевской военной администрации рано утром заявили об атаке крылатыми ракетами со стороны Каспия, но в пространство столицы они не входили. В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что были уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

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