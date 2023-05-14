Россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате за минувшие сутки двое раненых.

Об этом сообщает губернатор Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его словам, в пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены два гаража. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В результате обстрела из РСЗО "Смерч" в Купянске поврежден частный дом. В селе Хатнее Купянского района обстрелами повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, произошел пожар. Ранена и была госпитализирована 43-летняя женщина.

В селе Огурцово Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения, госпитализирован.

Также из-за обстрелов Волчанска Чугуевского района повреждено по меньшей мере три жилых дома.

Напомним, сегодня ночью по Украине наносился очередной ракетный удар. В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе. Также под обстрел в Новобаварском районе города попали общежитие и многоквартирный дом.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

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