Россия использует воздушное пространство Приднестровья для обстрела украинских территорий, чтобы обойти украинскую ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

С той же целью противник выпускает воздушные цели по руслам рек и с использованием природного ландшафта. В такой ситуации, радиолокационно они будут незаметны.

В преддверии атак россияне собирают информацию об украинской ПВО, планирует действия - и иногда ему удается достигать своих целей.

По его словам, противник атакует со всех направлений.

"Противник атакует различными типами ракет и ударных БПЛА. Атакует со всех направлений, вот и имеем карту со всех направлений нетипичную. Заход ракет используется из разных точек, в частности с юга - знаем, что были ракеты "Калибр" с моря, так же ракеты Х-101, Х-55. Ну и "шахиды" - "шахиды" вообще можно сейчас запускать фактически с мобильных тех пусковых установок, которые у них есть, тоже на любом направлении. Обычно запускают и с юга, и с севера", - сказал Игнат.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой.

Как сообщалось, ночью была очередная массированная атака. Силы ПВО уничтожили 25 дронов и три крылатые ракеты, которые запустила РФ по Украине.

Вместе с тем прилет крылатых ракет был в Тернополе: есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Два человека пострадали. Мы публиковали фото последствий ночных обстрелов Тернополя.

В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.

Также под обстрелом была Николаевская и Сумская области.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.