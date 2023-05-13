Официальной информации о том, что стало причиной мощного взрыва под Хмельницком пока нет. Мэр города Александр Симчишин говорит о прилёте по объекту инфраструктуры.

При этом волонтёр Юрий Касьянов дает понять, что прилет был по складу с боеприпасами.

"Когда же мы перестанем, наконец, складывать все яйца (боеприпасы) в одну корзину (на один склад)?.. Как в Павлограде и Хмельницкой…(области - Ред.)", – написал Касьянов в Facebook.

Тем временем УНИАН публикует новые видео со взрывами.

Напомним, в ночь на 13 мая Украина подверглась атаке дронов-камикадзе. В частности, в Хмельницкой области был зафиксирован прилет беспилотника по объекту критической инфраструктуры. Мощными взрывными волнами нанесены повреждения гражданским объектам в областном центре.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что число пострадавших в результате ночной атаки по городу выросло до 30 человек.

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