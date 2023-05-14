В Черном море на боевом дежурстве Россия держит 10 кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 25 ракет.

Об этом Оперативное командование "Юг" сообщило на своей странице в Фейсбуке.

"Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки, но уровень ракетной угрозы остается высоким", - предупреждает ОК.

Корабельная группировка врага продолжает маневры между крымским мысом Тарханкут и Новороссийском.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой.

Как сообщалось, ночью силы ПВО уничтожили 25 дронов и три крылатые ракеты, которые запустила РФ по Украине.

Прилет крылатых ракет был в Тернополе: есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Два человека пострадали. Мы публиковали фото последствий ночных обстрелов Тернополя.

В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.