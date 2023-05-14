Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой угрозе атак, РФ держит в Черном море четыре ракетоносителя
В Черном море на боевом дежурстве Россия держит 10 кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 25 ракет.
Об этом Оперативное командование "Юг" сообщило на своей странице в Фейсбуке.
"Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки, но уровень ракетной угрозы остается высоким", - предупреждает ОК.
Корабельная группировка врага продолжает маневры между крымским мысом Тарханкут и Новороссийском.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой.
Как сообщалось, ночью силы ПВО уничтожили 25 дронов и три крылатые ракеты, которые запустила РФ по Украине.
Прилет крылатых ракет был в Тернополе: есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Два человека пострадали. Мы публиковали фото последствий ночных обстрелов Тернополя.
В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.
Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.
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