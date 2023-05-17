За минувшие сутки РФ 79 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 406 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА, авиации и "Градов".

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Город Херсон силы РФ обстреляли шесть раз, выпустив 26 снарядов. Пострадали жилые кварталы населенных пунктов области и автозаправочная станция в Бериславском районе.

В результате обстрелов были ранены семь человек, из них трое детей.

Напомним, за сутки россияне нанесли 31 ракетный удар. В частности, двумя ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки и двумя ракетами "Калибр" - по Николаеву. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из РСЗО.

Мы рассказывали о последствиях прилетов в Николаеве и публиковали фото.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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