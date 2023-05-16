В результате вечернего обстрела РФ пострадала одна из украинских теплоэлектростанций ДТЭК. Повреждено ее оборудование.

Об этом сообщает ДТЭК.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации аварии.

При этом в Минэнерго сообщили, что в результате ночного массированного обстрела попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в Укрэнерго объяснили, почему не смогут за лето накопить электроэнергию для покрытия дефицита зимой.

Также сообщалось, что есть угроза летнего дефицита электроэнергии.

Война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, кто победит на выборах в Турции.