В результате российского обстрела повреждена украинская ТЭС - ДТЭК
В результате вечернего обстрела РФ пострадала одна из украинских теплоэлектростанций ДТЭК. Повреждено ее оборудование.
Об этом сообщает ДТЭК.
После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации аварии.
При этом в Минэнерго сообщили, что в результате ночного массированного обстрела попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в Укрэнерго объяснили, почему не смогут за лето накопить электроэнергию для покрытия дефицита зимой.
Также сообщалось, что есть угроза летнего дефицита электроэнергии.
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