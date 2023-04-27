В "Укрэнерго" предупредили о возможности летнего дефицита электроэнергии.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

Он напомнил, что дефицит электроэнергии является сезонным явлением. При этом в Украине в течение сезона весны и лета наблюдается избыток мощности.

"Тогда Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой – дефицит. А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом, и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии", – сказал Кудрицкий.

Напомним, в начале апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Евросоюз.

Ранее мы писали, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что дефицит электроэнергии в ближайшие полгода в Украине не ожидается. В то же время он подчеркнул важность подготовки к следующей зиме. По его словам, необходимо восстановить поврежденные оккупантами энергоблоки ТЭС и ГЭС.

Также "Страна" сообщала, что, по данным "Укрэнерго", на восстановление энергосистемы страны уйдут годы.