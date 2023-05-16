Ночью РФ совершила очередную атаку на Киев. Три человека пострадали в результате падения обломков в Соломенском районе.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко дает больше подробностей.

"Враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенны - в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. На данный момент информации о пострадавших нет", - сообщил Попко.

Также сообщается, что в Соломенском районе столицы в результате падения обломков загорелось несколько авто. Есть информация, что обломки упали на территорию зоопарка.