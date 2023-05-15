РФ нанесла удары по Авдеевке и Краматорску Донецкой области. Над оккупированным Донецком также сбили ракеты.

В Авдеевке в результате утреннего ракетного авиаудара погибли четыре человека, сообщает губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Ракеты попали в больницу.

Авдеевка после обстрела РФ 15 мая

В Краматорске ночью был обстрелян частный сектор, уничтожены два жилых дома, 31 жилой дом пострадал. Обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Также был поврежден уличный газопровод и электросети.

Фото последствий обстрела РФ в Краматорске

А в Донецке над стадионом "Донбасс-арена" сбиты ракеты, заявляют в "ДНР" и публикуют фото обломков, которые, как сообщают, упали на газон стадиона.

Тип боеприпасов не называют, но обращают внимание на англоязычную маркировку.

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