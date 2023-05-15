В Авдеевке четверо погибших после ракетного авиаудара по больнице. Над Донецком сбили ракеты. Фото
РФ нанесла удары по Авдеевке и Краматорску Донецкой области. Над оккупированным Донецком также сбили ракеты.
В Авдеевке в результате утреннего ракетного авиаудара погибли четыре человека, сообщает губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Ракеты попали в больницу.
Авдеевка после обстрела РФ 15 мая
В Краматорске ночью был обстрелян частный сектор, уничтожены два жилых дома, 31 жилой дом пострадал. Обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Также был поврежден уличный газопровод и электросети.
Фото последствий обстрела РФ в Краматорске
А в Донецке над стадионом "Донбасс-арена" сбиты ракеты, заявляют в "ДНР" и публикуют фото обломков, которые, как сообщают, упали на газон стадиона.
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