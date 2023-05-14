Российские войска атакуют под Бахмутом, Купянском, Марьинкой и обстреливают Харьков и область.

Об этом сообщается в воскресенье, 14 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов, в том числе по Харькову и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из РСЗО.

2. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло около 30 боестолкновений.

3. Попытки наступления предпринимались в районах следующих населенных пунктов:

на Купянском направлении - Масютовки и Синьковки;

на Бахмутском направлении - Бахмута, Григоровки, Богдановки и Предтечино (о продвижении украинских войск, которые описала замминистра обороны Анна Маляр, Генштаб не упоминает);

на Марьинском направлении - Марьинки.

4. Украинская авиация нанесла 12 ударов. Системой ПВО уничтожены три разведывательных БПЛА: два из них - типа "Орлан-10" и один - "Supercam".

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