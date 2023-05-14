Россияне атакуют под Бахмутом, Купянском, Марьинкой и обстреливают Харьковщину. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Российские войска атакуют под Бахмутом, Купянском, Марьинкой и обстреливают Харьков и область.
Об этом сообщается в воскресенье, 14 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов, в том числе по Харькову и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из РСЗО.
2. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло около 30 боестолкновений.
3. Попытки наступления предпринимались в районах следующих населенных пунктов:
- на Купянском направлении - Масютовки и Синьковки;
- на Бахмутском направлении - Бахмута, Григоровки, Богдановки и Предтечино (о продвижении украинских войск, которые описала замминистра обороны Анна Маляр, Генштаб не упоминает);
- на Марьинском направлении - Марьинки.
4. Украинская авиация нанесла 12 ударов. Системой ПВО уничтожены три разведывательных БПЛА: два из них - типа "Орлан-10" и один - "Supercam".
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