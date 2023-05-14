Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила о сегодняшнем продвижении ВСУ под Бахмутом.

Об этом Маляр написала в воскресенье, 14 мая, в своем Telegram-канале.

"Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе", - говорится в сообщении.

Маляр характеризует ситуацию как предельно острую, "когда один метр по сложности выполнения задач стоит 10 километров".

Противник сконцентрировал все силы в Бахмуте и пытается продвигаться внутри города, сообщила она.

"На сегодняшний день противник не может окружить город и добиться громкой победы на этом направлении", - подвела итог Маляр.

Также она заявила, что руководит операцией командующий Сухопутных войск Александр Сырский, а его заместители - генералы Артем Богомолов и Андрей Гнатов - "реализуют общий замысел операции".

"То есть ВСУ подтвердили атаки по флангам российской группировки в Бахмуте, чтобы снять угрозу окружения города (о намерении ВСУ "резать фланги" куратор "Вагнера" Пригожин заявлял еще с конца апреля)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на два километра.

А накануне британская разведка заявила, что ВСУ продвинулись в южной части Бахмута на один километр.