Украинские войска продвинулись в южной части Бахмута Донецкой области на один километр.

Об этом пишет британская разведка в новом отчете, опубликованном в Твиттере.

"За последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады, вероятно, беспорядочно отступили со своих позиций на южном фланге Бахмутской операции. Украинские силы отвоевали не менее километра территории. Район имеет определенное тактическое значение, поскольку он был российским плацдармом на западной стороне канала Донец-Донбасс", - говорится в сводке.

В разведке отмечают, что 72-я ОМСБр является подразделением 3-го армейского корпуса РФ, созданного осенью 2022 года и обвиняемого в плохом моральном духе и ограниченной боеспособности.

"Его развертывание в таком сложном и оперативно важном секторе подчеркивает острую нехватку надежных боевых подразделений в России", – говорится в отчете.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр впервые заявила о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении на два километра вперед. По ее словам, "ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли".

Кроме того, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вновь заявил об очередном отступлении российских войск на правом фланге Бахмута. В самом городе, как он утверждает, ЧВК "Вагнер" продвинулась на 400 метров.

Также мы писали, что украинские паблики сообщали детали продвижения ВСУ под Бахмутом.

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